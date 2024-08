Germania: Brian è finito di nuovo in manette

2 minuti

(Keystone-ATS) Quello che è considerato il “detenuto più famoso della Svizzera”, ossia Brian Keller, è stato arrestato in Germania dopo circa due settimane dalla sua liberazione dalla struttura zurighese in cui era detenuto.

Come comunicato dalla polizia cantonale di Zurigo in una nota odierna, nei confronti di Keller sono scattate le manette ieri sera, alle 19.30 circa. L’arresto è avvenuto in seguito alla diffusione di un mandato di cattura internazionale diramato dalla procura zurighese.

Contattato da Keystone-ATS, il portavoce della polizia cantonale ha indicato che era stato effettuato il fermo di Keller, confermando così quanto si era potuto apprendere da 20 Minuten, ma non ha potuto esprimersi sui motivi che si celano dietro il mandato di arresto.

Keller era tornato in libertà il 23 luglio scorso, ma la giustizia zurighese aveva mantenuto nei suoi confronti una serie di misure sostitutive per evitare il rischio di recidiva. Tra queste, in particolare una psicoterapia e una consulenza sociopedagogica. Gli era inoltre stato vietato di entrare in contatto con il suo avversario, noto in rete come “Skorp808” e contro cui si era già scontrato in passato.

La procura aveva poi annunciato di portare avanti il procedimento penale per istigazione a un crimine o alla violenza e lesioni semplici.

Brian Keller, inizialmente noto come Carlos, ha problemi con la giustizia da quando aveva nove anni e ha alle spalle una lunga serie di condanne per reati violenti. La vicenda più grave risale al 2011, quando accoltellò alla schiena un giovane che riportò gravi ferite.