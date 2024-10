Germania: Biden, prima e ultima visita di Stato

3 minuti

(Keystone-ATS) Con circa 30 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, il presidente degli Usa Joe Biden è arrivato al castello di Bellevue, a Berlino, dove viene accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier.

Per Biden è la prima e ultima visita di Stato in Germania in questa legislatura. Il presidente statunitense viene ricevuto con gli onori militari. La tappa nella capitale tedesca durerà poco: una visita complessiva di 19 ore, dall’atterraggio nella tarda serata di ieri, sostituisce il programma di tre giorni saltato una settimana fa, quando l’inquilino della Casa Bianca ha dovuto rinviare il viaggio a causa dell’uragano in Florida.

Dopo la stretta di mano con il presidente Streinmeier, che è andato ad accoglierlo all’uscita dall’auto, Biden ha firmato il libro degli ospiti all’ingresso del castello per poi uscire di nuovo nel Parco del Quirinale tedesco e – subito dopo l’esecuzione degli inni nazionali – ricevere gli onori militari.

Il presidente si è mostrato cordiale e di buon umore, non solo con il Capo di Stato tedesco, che conosce ovviamente da anni. Nel salutare la delegazione tedesca, a partire dal ministro della Difesa Boris Pistorius sul posto, ha scambiato diverse battute con lo staff di Steinmeier.

Biden ha in seguito ricevuto la croce federale al merito da Steinmeier: si tratta dell’onorificenza più alta che esista nella repubblica federale, concessa in passato soltanto a Bush Senior, per la Riunificazione tedesca. La motivazione che spinge la Germania a questo gesto è il particolare impegno riconosciuto al presidente uscente nel promuovere l’amicizia fra Germania e Usa e le relazioni transatlantiche in cinque decenni e di averla rafforzata in modo particolare di fronte alla aggressione russa contro l’Ucraina.

“Vorrei ringraziare il cancelliere e tutti i membri del governo tedesco per il lavoro instancabile per far sì che l’Ucraina prevalga e Putin fallisca”, ha detto il presidente Usa, sottolineando che questo “rafforza la Nato”. “Abbiamo davanti a noi un inverno difficile e non possiamo cedere, non possiamo stancarci, dobbiamo continuare dare il nostro sostegno fino a quanto l’Ucraina vinca una pace giusta”, ha poi proseguito.

Visita alla Cancelleria di Berlino

“Grazie alla tua guida Putin ha fallito”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in uno statement con Biden, il quale si è recato presso la Cancelleria federale di Berlino per un incontro bilaterale.

“Israele ha il diritto di difendersi. E noi siamo espressamente al fianco di Israele”, ha proseguito Scholz. “Con la morte di Sinwar speriamo che si aprano le possibilità per un accordo per la tregua e il rilascio dei prigionieri”. Dal canto suo, il democratico statunitense ha detto “parleremo di come continuare a sostenere l’Ucraina”.