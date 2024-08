Germania: base Nato innalza sicurezza, ‘potenziali minacce’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La base aerea Nato nella città tedesca di Geilenkirchen ha aumentato il suo livello di sicurezza dopo “informazioni d’intelligence che indicano una potenziale minaccia”.

“Tutto il personale non essenziale per la missione è stato rimandato a casa come misura precauzionale”, ha affermato la base stessa in un comunicato pubblicato ieri su X che non fornisce ulteriori dettagli. “La sicurezza del nostro personale è la nostra massima priorità. Le operazioni continuano come previsto”, viene aggiunto.

In passato la Nato ha messo in guardia da una campagna di attività ostili organizzata dalla Russia, inclusi atti di sabotaggio e attacchi informatici. Geilenkirchen si trova nel distretto di Colonia, al confine con i Paesi Bassi.