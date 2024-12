Germania: attentatore Magdeburgo, estradizione a Riad fu rifiutata

Keystone-SDA

Le autorità tedesche avevano rifiutato l'estradizione del cittadino saudita accusato di essere l'attentatore del mercatino di Natale di Magdeburgo (Sassonia-Anhalt), estradizione chiesta da Riad.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’indiscrezione, uscita nei giorni scorsi sulla stampa, è stata confermata da fonti vicine al governo tedesco.

Cresce il bilancio dei feriti

Il bilancio dei feriti si aggrava ulteriormente: inizialmente stimati in poco più di 200, sono ora saliti a 235, ha riferito la procura del capoluogo del Land, precisando tuttavia che potrebbero esserci stati doppi conteggi in alcuni casi. Il bilancio dei morti è fermo a cinque: un bambino di nove anni e quattro donne di 45, 52, 67 e 75 anni.

In risposta alla tragedia, la comunità si è mobilitata recandosi all’ospedale universitario di Magdeburgo dove è stato allestito un punto di raccolta per le donazioni di sangue. La partecipazione è alta: soltanto oggi si registrano già 138 donatori.

Media: killer affetto da malattia psichica

Intanto emergono nuovi dettagli sull’autore della strage: indizi crescenti indicano che l’uomo è affetto da una grave malattia mentale. A riferirlo è l’agenzia di stampa tedesca Dpa, che cita fonti investigative. Anche il quotidiano di Amburgo Die Welt conferma che il 50enne medico psichiatra saudita è stato in cura per disturbi psichici, come risulta da informazioni raccolte dall’Ufficio federale della polizia criminale e dagli uffici investigativi penali statali.

Questa circostanza rende sempre meno probabile il coinvolgimento del procuratore generale federale di Karlsruhe nelle indagini.