Germania: annuncio accordo coalizione di governo tra Cdu e Spd

Keystone-SDA

L'alleanza Cdu/Csu guidata dal futuro cancelliere Friedrich Merz e la Spd hanno raggiunto un accordo per la coalizione di governo che verrà annunciato oggi in una conferenza stampa convocata per le 15.00 a Berlino.

(Keystone-ATS) L’accordo è stato raggiunto dopo settimane di negoziati. Alla conferenza insieme a Merz parteciperanno il co-leader della Spd, Lars Klingbeil, e il premier bavarese Markus Soeder per la Csu.

La politica sui dazi del presidente statunitense Donald Trump ha messo ulteriormente sotto pressione i partiti perché raggiungessero velocemente un accordo.