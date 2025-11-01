Germania: allerta droni ad aeroporto Berlino, voli sospesi per 2h

Keystone-SDA

I voli da e per l'aeroporto di Berlino Brandeburgo (BER) sono stati sospesi per quasi due ore ieri sera a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dello scalo.

(Keystone-ATS) Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e durante la chiusura “un’intera serie di voli” è stata dirottata verso altre città tedesche, ha affermato il portavoce. “Presumiamo che il pericolo sia stato scongiurato per il momento”, ha aggiunto ieri in tarda serata il portavoce dello scalo di Berlino.

I leader tedeschi hanno ripetutamente lanciato l’allarme sulla crescente minaccia di droni dopo una serie di avvistamenti di velivoli senza pilota (UAV) negli aeroporti e nei siti militari sensibili quest’anno.

Anche aeroporti in Danimarca, Norvegia e Polonia hanno recentemente sospeso i voli a causa della presenza di droni non identificati, mentre Romania ed Estonia hanno puntato il dito contro la Russia, che ha negato tali accuse. Anche la Germania, uno dei principali sostenitori dell’Ucraina nella lotta contro la Russia nell’ambito della NATO, ha puntato il dito contro Mosca.

Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi avvistamenti di velivoli senza pilota su basi militari, siti industriali e altre infrastrutture critiche in Germania.

All’inizio di ottobre i droni avvistati sopra la città di Monaco hanno portato alla chiusura per due volte dell’aeroporto della città, costringendo a terra migliaia di passeggeri dopo che i loro voli erano stati cancellati o dirottati altrove.

Il ministro dell’interno Alexander Dobrindt ha proposto di “cercare nuove soluzioni per far fronte a questa minaccia ibrida”, tra cui maggiori capacità di rilevare, valutare e potenzialmente abbattere tali velivoli.