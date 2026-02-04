Germania: 26enne senza biglietto aggredisce controllore, morto

Keystone-SDA

Un controllore in servizio a bordo di un treno della Deutsche Bahn è morto in seguito alle ferite riportate nel corso di un'aggressione avvenuta lunedì sera a bordo di un treno regionale espresso poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta la polizia, l’uomo, 36 anni, era stato attaccato da un 26enne che non aveva il biglietto e che si trovava con altri giovani fra i 20 e i 30 anni di età.

“Questa tragica morte ci lascia addolorati e senza parole – ha commentato la direttrice della Deutsche Bahn, Evelyn Palla, alla “Bild” -. Noi tutti condanniamo nel modo più fermo il terribile eccesso di violenza che ha portato alla morte del collega, in una circostanza del tutto assurda. Tutti dobbiamo chiederci: perché si arriva sempre di nuovo a questa escalation di violenza? Noi, la politica, la società dobbiamo dare una risposta. Oggi è un giorno nero per tutti i dipendenti della Deutsche Bahn”, ha concluso, esprimendo le condoglianze alla famiglia della vittima.