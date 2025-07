Germania, successo della campagna di arruolamento nell’esercito

Keystone-SDA

Il numero di persone che hanno chiesto di entrare a far parte dell'esercito tedesco è cresciuto nei primi sei mesi del 2025 del 28% rispetto allo stesso periodo del 2024, vale a dire 13.739 nuove assunzioni da parte della Bundeswehr.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo rivela il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung.

Questo significa, aggiunge il quotidiano, che l’obiettivo di ventimila nuove reclute nel 2025 potrebbe essere raggiunto senza far ricorso al ripristino della leva obbligatoria.

Il numero totale di soldati professionisti, soldati temporanei e coscritti volontari nella Bundeswehr è aumentato leggermente dell’uno per cento, raggiungendo 183.000 unità, con la maggior parte delle reclute che sono coscritti volontari. Il numero totale di volontari è aumentato del 15%, raggiungendo 11.400 unità: si tratta dei dati migliori da dieci anni a questa parte.

È un successo per il ministro della Difesa Boris Pistorius che sin dall’inizio del suo mandato ha lavorato per rendere più interessante per i giovani il servizio militare.

L’obiettivo è di disporre di 260.000 effettivi per la Bundeswehr e di una riserva che conti 200.000 unità.