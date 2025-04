Germania, Schröder rinuncia al suo ufficio di ex cancelliere

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder rinuncia alla causa dinanzi alla Corte costituzionale tedesca per l'ufficio che gli è stato tolto per decisione del parlamento tedesco nel 2022.

(Keystone-ATS) Lo comunicano diversi organi di stampa tedeschi che riportano le parole dell’avvocato di Schröder, Michael Nagel. Schröder rinuncia a ricorrere alla Corte costituzionale per motivi di salute.

Dopo aver perso in due gradi di giudizio, l’ex cancelliere era ricorso al Tribunale amministrativo federale, il quale si era dichiarato incompetente. Trattandosi di una causa da organi dello Stato, a potersi esprimere è solo la Corte costituzionale.

Nel 2022 Schröder, che era stato cancelliere socialdemocratico alla guida di un governo di coalizione, dal 1998 al 2005, si è visto chiudere dal parlamento l’ufficio che gli era stato assegnato in qualità di ex cancelliere. Erano stati i tre gruppi parlamentari della sua allora coalizione di governo (socialdemocratici, Verdi e liberali) a privarlo dell’ufficio: formalmente per ragioni economiche, ma di certo i rapporti tra Schröder e i tre partiti, anche la sua Spd, si erano quantomeno raffreddati per le posizioni di Schröder sulla guerra in Ucraina e per la sua lunga amicizia con Vladimir Putin.