Germania, presidio Spd nomina Scholz candidato cancelliere

Keystone-SDA

Il presidio dei socialdemocratici tedeschi ha nominato all'unanimità Olaf Scholz come candidato cancelliere per le elezioni anticipate del 23 febbraio. Lo scrive la Dpa.

(Keystone-ATS) “Noi abbiamo dato un chiaro sostegno all’Ucraina. Siamo la nazione che ha dato in Europa il sostegno più forte e siamo il fornitore più affidabile, e allo stesso tempo, sotto la mia conduzione, abbiamo trattato il dossier ucraino in modo assennato e saggio”, ha detto Scholz rispondendo alle domande nella sede dell’Spd, a Berlino, subito dopo la sua investitura.

“Adesso le cittadine e i cittadini hanno la decisione nelle loro mani. Potranno decidere se scegliere il cancelliere che non si lascia mettere sotto pressione e mantiene i nervi saldi”, ha aggiunto. “Guerra, pace e sicurezza in Europa non sono questioni sulle quali dobbiamo fare qualcosa, perché i sondaggi sono di un certo tipo o perché bisogna prendere posizione rispetto a questa o quella intervista – ha continuato -. Pace, guerra e sicurezza sono cose troppo importanti per decidere in modo opportunistico”.