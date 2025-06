Germania, petizione al Papa per rimuovere arcivescovo di Colonia

Keystone-SDA

Ha raccolto oltre 55.000 firme in Germania la petizione lanciata online a fine maggio per chiedere al pontefice Leone XIV di rimuovere l'arcivescovo di Colonia, il cardinale Rainer Maria Woelki.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella petizione si fa riferimento al fatto che la procura di Colonia ha ravvisato numerose dichiarazioni “false e oggettivamente non corrette” dell’arcivescovo nei casi di pedofilia e di abusi. Sebbene la sua posizione sia stata stralciata dal procedimento penale, la Procura di Colonia ha annunciato che il card. Woelki, è stato condannato a pagare una multa di 26.000 euro.

Per chi ha lanciato la petizione “il cardinale Woelki è del tutto corrotto moralmente. Ha perso ogni credibilità, sia in pubblico che all’interno dell’arcidiocesi di Colonia e della Chiesa cattolica in Germania”. Ed è per questo motivo che si chiede al Papa di “sollevare al più presto l’Arcidiocesi di Colonia e la Chiesa cattolica in Germania dall’enorme peso che la persona e il comportamento del cardinale Woelki rappresentano”.

Quando la sua posizione era stata archiviata nel procedimento penale, lo scorso 6 maggio, l’Arcivescovado di Colonia aveva diffuso un comunicato nel quale si faceva riferimento al fatto che “l’ufficio del pubblico ministero archivia definitivamente il procedimento a una condizione, che in questo caso è il pagamento di due mesi di stipendio a un’organizzazione caritatevole. Non si tratta assolutamente di una pena. Il cardinale è e rimane innocente.”