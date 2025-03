Germania, l’inflazione a febbraio resta al 2,3%

Keystone-SDA

L'inflazione in Germania per febbraio 2025 è al 2,3%, anno su anno, lo comunica l'Ufficio federale di statistica che ricorda come, a gennaio, l'indice dei prezzi aveva segnato ugualmente un +2,3%.

1 minuto

(Keystone-ATS) A spingere l’inflazione è stato l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei servizi. Rispetto al mese precedente, a febbraio i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4%.

I prezzi dell’energia sono scesi dell’1,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel mese in rassegna i prezzi dei combustibili (-0,7%) e dell’energia domestica (-2,2%) sono diminuiti su base annua.

A febbraio 2025 il tasso di inflazione al netto dell’energia è del 2,7%. Anche il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito inflazione core, è stato a febbraio 2025 del 2,7%.