Georgia, primo ministro promette ritorsioni contro manifestanti

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha promesso rappresaglie contro l'opposizione in seguito alle proteste elettorali di ieri, tra cui un tentativo di irruzione nel palazzo presidenziale da parte dei manifestanti, respinto dalla polizia.

(Keystone-ATS) “Diverse persone sono già state arrestate, principalmente gli organizzatori del tentativo di rovesciamento del governo”, ha dichiarato ai giornalisti. “Nessuno rimarrà impunito (…) molti altri dovrebbero aspettarsi delle condanne”, ha aggiunto.