George Clooney su Ocean’s 14, si gira tra circa nove mesi

Keystone-SDA

Il ciak si gira per Ocean's 14 sarà tra circa nove mesi. Lo anticipa l'attore americano George Clooney, alias l'affascinante e scaltro Danny Ocean nella celebre saga cinematografica Ocean's.

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(Keystone-ATS) L’occasione è stata la partecipazione dell’attore, con la moglie Amal, alla 51esima edizione del Chaplin Award Gala, durante il quale gli è stato conferito il premio per il suo contributo al cinema. Intervistato sul tappeto rosso ha detto che per il nuovo capitolo è praticamente tutto pronto. “Abbiamo un copione, il cast e un regista, penso che inizieremo tra circa nove mesi”.

Clooney si è anche lasciato andare in un breve commento sul prequel di Ocean’s Eleven. Il film è ambientato negli anni ’60 e racconta le origini dei colpi della banda. Margot Robbie e Bradley Cooper interpretano i genitori di Danny Ocean. “Penso che si divertiranno”, ha detto Clooney sorridendo. La pellicola, ancora senza un titolo, sarà anche diretta da Cooper: la data di uscita è fissata per giugno 2027.