George Clooney su Ocean’s 14, si gira tra circa nove mesi
Il ciak si gira per Ocean's 14 sarà tra circa nove mesi. Lo anticipa l'attore americano George Clooney, alias l'affascinante e scaltro Danny Ocean nella celebre saga cinematografica Ocean's.
(Keystone-ATS) L’occasione è stata la partecipazione dell’attore, con la moglie Amal, alla 51esima edizione del Chaplin Award Gala, durante il quale gli è stato conferito il premio per il suo contributo al cinema. Intervistato sul tappeto rosso ha detto che per il nuovo capitolo è praticamente tutto pronto. “Abbiamo un copione, il cast e un regista, penso che inizieremo tra circa nove mesi”.
Clooney si è anche lasciato andare in un breve commento sul prequel di Ocean’s Eleven. Il film è ambientato negli anni ’60 e racconta le origini dei colpi della banda. Margot Robbie e Bradley Cooper interpretano i genitori di Danny Ocean. “Penso che si divertiranno”, ha detto Clooney sorridendo. La pellicola, ancora senza un titolo, sarà anche diretta da Cooper: la data di uscita è fissata per giugno 2027.