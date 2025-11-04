Geberit: rallentamento nei primi nove mesi, prospettive confermate

Il produttore di sanitari Geberit ha visto aumentare i suoi ricavi nei primi nove mesi dell'anno, tuttavia altri indicatori finanziari sono peggiorati. La direzione ha dunque leggermente aumentato le sue aspettative per l'esercizio 2025.

(Keystone-ATS) In un comunicato odierno il gruppo sangallese rivela di aver visto il suo fatturato crescere del 2,0% su base annua a 2,45 miliardi di franchi fra gennaio e settembre. Tolti effetti di cambio negativi per 58 milioni, le vendite sono aumentate del 4,4%.

Il risultato operativo (Ebit) è invece diminuito dell’1,6% a 633,1 milioni e il margine corrispondente ha perso 0,9 punti al 25,9%. L’utile netto ha subito una contrazione dell’1,2% a 494,3 milioni.

Queste cifre corrispondono alle previsioni degli analisti interrogati dall’agenzia finanziaria AWP.

Per l’insieme del 2025 Geberit prevede un aumento del giro d’affari netto del 4,5% (prima era del 4,0%) e un margine Ebitda di circa il 29%, contro il 29,6% del 2024.

Riguardo ai dazi doganali imposti dagli Stati Uniti, il gruppo ritiene che questi non avranno un grande effetto sulle sue attività. Infatti già ora Geberit produce la maggior parte dei suoi prodotti destinati al mercato nordamericano direttamente in loco.