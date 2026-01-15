Geberit: nel 2025 aumentano i ricavi, grazie a crescita dei volumi

Keystone-SDA

Ricavi in crescita per Geberit: il colosso sangallese degli impianti sanitari ha visto il fatturato 2025 attestarsi a 3,2 miliardi di franchi, il 2,5% in più dell'anno precedente. In valute locali si registra una progressione del 4,8%, superiore all'atteso +4,5%.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’evoluzione è stata determinata dalla forte crescita dei volumi, grazie al continuo sviluppo molto positivo dei prodotti di recente introduzione all’espansione nella maggior parte dei paesi europei, spiega la dirigenza in un comunicato odierno. Per conoscere i dati sui profitti bisognerà attendere la pubblicazione del rapporto annuale completo, il prossimo 12 marzo.

Al capitolo previsioni, la società pronostica un leggero incremento complessiva dei proventi in Europa nel 202, ma non una piena ripresa, sostenuta dalla stabilizzazione dei permessi di costruzione e da un andamento positivo nelle attività di ristrutturazione (che contribuiscono per circa il 60% al giro d’affari di Geberit). Al di fuori del continente europeo le prospettive sono contrastanti: una forte domanda è attesa in India e nella regione del Golfo, mentre in Cina si prospetta un ulteriore calo.

Geberit trae le sue origini da un’azienda fondata nel 1874 a Rapperswil (SG) da Caspar Melchior Albert Gebert (1850-1909). Nel 1900 Gebert fabbricò una cassetta per WC in legno, per poi specializzarsi nella ceramica e – nel 1952 – nella plastica: fu allora che alla ragione sociale venne cambiata con la desinenza “it”, considerata moderna all’epoca. Seguì un’espansione internazionale. L’impresa familiare venne venduta nel 1997 e due anni più tardi sbarcò in borsa. Oggi Geberit è una realtà attiva in circa 50 paesi con 11’000 dipendenti.