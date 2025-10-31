GE: verso il divieto di fumo sulle terrazze durante i pasti
Nel canton Ginevra potrebbe presto essere vietato fumare sulle terrazze dei ristoranti durante l'orario dei pasti. Il Gran Consiglio ha infatti approvato oggi una mozione in tal senso presentata dal Centro, con 48 voti contro 39 e quattro astensioni.
(Keystone-ATS) Il dossier passa ora al governo. Il consigliere di Stato Pierre Maudet, responsabile del tema, ha promesso la presentazione di un disegno di legge in tempi brevi. Se la misura dovesse entrare in vigore, si tratterebbe di una prima assoluta in Svizzera.