GE: sospetto arrestato per pacchi bomba

Keystone-SDA

È stato arrestato stamani a Ginevra un uomo, sospettato di essere l'autore dei pacchi-bomba recapitati nella città di Calvino. Il Ministero pubblico della Confederazione, che ha confermato una notizia di 20 Minutes, informerà in merito a fine mattinata.

(Keystone-ATS) Il caso dei pacchi bomba scuote Ginevra da diversi mesi. Lo scorso anno si erano verificate esplosioni in aprile, agosto e novembre a Plan-les-Ouates, St-Jean e Grange-Canal. Una bambina di dodici anni era rimasta gravemente ferita in una delle deflagrazioni. Lo scorso gennaio un altro pacco sospetto era stato scoperto in un edificio del centro di Ginevra.

Secondo i media, i dispositivi con trappole esplosive potrebbero aver preso di mira i dipendenti del produttore di orologi Patek Philippe, con sede a Plan-les-Ouates. La stampa ha riferito che l’azienda ha ricevuto lettere minatorie e richieste di riscatto. Due fratelli, di 26 e 32 anni, sono stati arrestati a dicembre, ma l’MPC ha recentemente chiuso il caso contro di loro.