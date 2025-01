GE: puntate elevatissime per gioco Joker, inchiesta in corso

Lunedì pomeriggio, la Loterie Romande è stata allertata in seguito a scommesse estremamente elevate nel gioco Joker, il cui jackpot per l'estrazione di questa sera ammonta alla notevole cifra di 2,6 milioni di franchi.

(Keystone-ATS) La questione è stata sottoposta all’autorità intercantonale di vigilanza sul gioco d’azzardo, che sta conducendo un’indagine.

“Il nostro sistema di allerta ha segnalato puntate insolite nel canton Ginevra nel gioco Joker”, ha riferito a Keystone-ATS Danielle Perrette, portavoce della Loterie Romande, confermando un’informazione odierna dei quotidiani Tribune de Genève e 24 Heures. La Loterie Romande è la società che gestisce le lotterie in Romandia, omologa di Swisslos per la Svizzera tedesca e il Ticino.

Nel gioco Joker, complementare allo Swiss Lotto (la più classica lotteria a numeri offerta in Svizzera sin dal 1970), per una vincita bisogna pronosticare correttamente il maggior numero di cifre finali – due bastano – di una sequenza di sei numeri estratti. La completa concordanza del numero giocato con il numero Joker estratto dà diritto alla vincita del jackpot. Il giocatore dispone di un milione di possibilità per trovare la sequenza esatta. È possibile giocare fino a tre numeri Joker contemporaneamente. Per ogni puntata bisogna pagare due franchi.

Il jackpot del Joker è di 2,6 milioni di franchi. Al jackpot vanno aggiunte le vincite aggiuntive, cioè tutte le combinazioni con cinque, quattro, tre e due numeri vincenti. “Anche con la detrazione fiscale, i giocatori seriali sembrano avere tutte le possibilità di intascare una gran bella somma”, ha detto un tabaccaio alla Tribune.

Il giornale, sulla base di varie testimonianze di gestori di chioschi, afferma che nel cantone lemanico nel fine settimana bande di giocatori, visibilmente molto organizzate, hanno effettuato puntate in serie per essere certe di aggiudicarsi il jackpot.

“Erano giovani, molto sicuri di sé, sembravano matematici”, racconta alla Tribune uno dei tabaccai che ha visto presentarsi giocatori muniti di denaro e cellulari con le combinazioni di numeri. “Sono arrivati con buste piene di banconote, del valore di migliaia di franchi, e dicevano di avere i mezzi per giocare tutte le combinazioni. Questo significa un milione di puntate per due milioni di franchi”. Altri gestori di chioschi hanno registrato puntate per 15’000 e 80’000 franchi.

La Loterie Romande ha avvertito l’autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa) affinché sia aperta un’inchiesta. L’indagine è in corso. Impossibile al momento prevedere quando sarà conclusa.

La Loterie Romande ha dapprima del tutto sospeso il Joker, sia in linea sia nei chioschi. Attualmente, come si legge anche sul sito in italiano di Swisslos, per chi gioca in rete allo schermo appare la dicitura seguente: “Guasto tecnico. Al momento, la partecipazione al Joker è possibile SOLO CON Swiss Lotto. La preghiamo di pazientare.”

In effetti dopo il blocco totale, ieri pomeriggio la Loterie Romande ha reso il Joker di nuovo disponibile, ma unicamente in combinazione con Swiss Lotto (che comporta una puntata supplementare di cinque franchi). Il sorteggio di questa sera avrà luogo normalmente.