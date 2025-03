GE: pacchi bomba, l’arrestato è coinvolto

Keystone-SDA

Il sospettato 61enne arrestato lo scorso mercoledì a Ginevra è coinvolto nel caso dei pacchi bomba, secondo il Procuratore generale della Confederazione Stefan Blättler. L'inchiesta comunque procede e richiederà tempo.

(Keystone-ATS) “Bisognerà ora stabilire in che maniera questa persona è coinvolta”, ha detto Blättler questa sera al telegiornale della RTS. “Possiamo al momento partire dall’idea che abbia agito solo, anche se resta tutto da verificare”.

È troppo presto per capire il movente, ha aggiunto il procuratore. Il giudice del Tribunale delle misure coercitive ha confermato lo stato d’arresto per almeno tre mesi. Si applica comunque la presunzione d’innocenza, ha sottolineato Blättler.

Il caso dei pacchi bomba scuote Ginevra da diversi mesi. Un uomo e una ragazzina sono rimasti feriti in esplosioni avvenute in immobili residenziali, rispettivamente l’agosto e il novembre scorsi. Un’altra esplosione era avvenuta ad aprile e lo scorso gennaio un altro pacco sospetto era stato scoperto in un edificio del centro di Ginevra.