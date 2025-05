GE: Museo della Croce Rossa supera soglia 3 milioni di visitatori

Il Museo Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di Ginevra (MICR) ha superato ieri la soglia dei tre milioni di visitatori. Quattro persone hanno portato il museo oltre questa soglia, ha indicato a Keystone-ATS una responsabile del MICR.

(Keystone-ATS) Fra di esse figurano una coppia di cileni e due uomini americani della “Ginevra internazionale”.

Da diversi mesi, il museo è alla ricerca di nuovi finanziamenti. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha deciso tagli alle sovvenzioni.

Qualche mese fa, il consigliere federale Ignazio Cassis ha dichiarato a Keystone-ATS che stava discutendo le soluzioni con le autorità locali. Ad oggi non è stato fatto alcun annuncio.

In attesa, le attività proseguono. Il museo accoglierà il 1° giugno un quintetto dell’Orchestra della Svizzera romanda (OSR) per un concerto di solidarietà. I proventi permetteranno di finanziare dei “biglietti sospesi” perché le persone che non hanno mezzi possano accedere gratuitamente alle esposizioni del MICR a Ginevra.