GE: Broken Chair, riparazione slitta in primavera

Broken Chair, riparazione slitta in primavera

Vandalizzata con una motosega il 13 dicembre da attiviste ucraine del movimento Femen, la scultura della "sedia rotta" sulla Place des Nations di Ginevra non sarà riparata prima della primavera.

(Keystone-ATS) Per procedere ai lavori su Broken Chair, l’opera commemorativa delle vittime delle mine realizzata dall’artista svizzero Daniel Berset, si dovrà attendere temperature più miti di quelle attuali.

“I danni sono piuttosto ingenti”, ha dichiarato il maestro carpentiere Thomas Büchi, intervistato dall’emittente romanda Radio Lac, che aveva dato la notizia ieri. L’artigiano è stato incaricato dalla ONG proprietaria di elaborare un piano d’azione per riparare l’opera, che è stata eretta nel 1997 e misura 12 metri di altezza.

“Dovremo rimuovere alcune tavole esterne”, ha spiegato Büchi, aggiungendo che non è possibile incollare o applicare uno smalto efficace al di sotto dei 10-12 gradi Celsius. Quindi dovremo aspettare la primavera per effettuare le riparazioni”, ha proseguito. Le decine di tagli fatti con la motosega rimarranno quindi visibili ancora per diverse settimane.

Handicap International probabilmente farà appello alle donazioni per finanziare le riparazioni, ha dichiarato il suo direttore Daniel Suda-Lang a Radio Lac. L’ONG ha appena completato un importante restauro del monumento alle mine. Il monumento è stato eretto nel 1997 in Place des Nations.

Arrestate subito dopo la loro azione, le attiviste femministe erano state condannate a una pecuniaria di 60 aliquote giornaliere sospesa con la condizionale per danni alla proprietà. Nonostante avesse potuto pretendere un risarcimento, Handicap International aveva preferito non procedere per vie legali.