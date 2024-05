GE: 35enne condannato a 19 anni di carcere per assassinio

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Un 35enne somalo è stato condannato oggi a 19 anni e mezzo di carcere dal Tribunale criminale di Ginevra per assassinio e tentato assassinio.

È stato riconosciuto colpevole di aver pugnalato a morte il nuovo compagno della sua ex moglie, nel gennaio 2021 nel quartiere di Châtelaine, e di aver cercato di uccidere anche lei.

L’uomo era separato da un anno dalla donna, con la quale ha tre figli. Una volta scontata la pena, sarà espulso dalla Svizzera. L’interesse pubblico è superiore a quello dell’imputato di stare vicino ai suoi figli, tutti scolarizzati a Ginevra, ha rilevato il tribunale nel giustificare l’allontanamento.

La sua legale, Anna Sergueeva, non ha escluso di ricorrere contro la sentenza, sostenendo che il suo cliente sarebbe in pericolo se tornasse in Somalia a causa della situazione che regna nel Paese.

La corte ha stabilito che il 35enne ha agito con immensa brutalità nell’infliggere 19 coltellate alla vittima, non accettando l’idea che la madre dei suoi figli potesse iniziare una nuova vita.

Le dichiarazioni dell’ex moglie, coerenti durante tutto il procedimento e corroborate dalle prove hanno convinto i giudici. Al contrario di quelle dell’imputato, presentatosi come vittima e negando ogni responsabilità.

Il 35enne è in Svizzera dal 2016. La sua domanda di asilo è stata respinta e si trova in regime di ammissione provvisoria. Aveva un lavoro quando ha commesso l’assassinio.

L’agguato

I fatti si sono svolti nel gennaio 2021. L’uomo raggiunge il condominio della sua ex moglie, sapendo che quel giorno lei avrebbe visto il suo nuovo compagno. Porta con sé un lungo coltello da cucina acquistato in un supermercato una settimana prima.

Al loro arrivo litiga con quello che considera il suo rivale e lo accoltella diverse volte, prima di inseguire l’ex moglie e colpirla violentemente con pugni e minacciando di ucciderla. Fugge quando la donna gli parla dei loro figli e di quanto sia importante per loro avere un genitore in vita. Viene arrestato a poche centinaia di metri di distanza.