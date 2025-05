Gb suggella 80esimo della Vittoria, 2 minuti di silenzio e rito

Due minuti di silenzio osservati in tutto il Paese - inclusa la City dove è stato rinviato rispetto al solito l'aggiornamento sui tassi da parte della Banca d'Inghilterra - hanno suggellato oggi nel Regno Unito la commemorazione del VE Day (Victory in Europe Day).

(Keystone-ATS) La ricorrenza, il cui clou si è svolto alle 12 locali (le 13 in Svizzera), conclude i 4 giorni di celebrazioni britanniche dell’80esimo anniversario della vittoria in Europa nella Seconda guerra mondiale contro la Germania nazista e i suoi alleati.

Il silenzio ha preceduto l’inizio della tradizionale liturgia solenne di ringraziamento nell’Abbazia di Westminster, dove sono affluite circa mille fra personalità e invitati di riguardo, inclusi alcuni degli ultimi veterani superstiti ormai centenari. In prima fila, re Carlo III e la regina Camilla (vestita di bianco e nero), giunti per ultimi come vuole il cerimoniale.

Accanto, tutti gli altri membri senior attivi della Royal Family, fra cui il principe William, erede al trono, e la consorte Kate, in abito bianco a pois scuri accollatissimo e cappellino nero con veletta in testa. E, dietro di loro, una vasta rappresentanza del Parlamento guidata dai presidenti delle due Camere, dal premier laburista Keir Starmer e dalla leader dell’opposizione conservatrice Kemi Badenoch: nonché da una sfilata di ex primi ministri, alcuni con i consorti come David Cameron o Liz Truss, altri soli come Boris Johnson.

Re Carlo e il primogenito William, in abiti civili con decorazioni militari al petto, hanno deposto durante il rito una corona di papaveri rosso, simbolo del ricordo dei caduti di guerra britannici.

Molti i richiami nel corso della funzione al riconoscimento dei sacrifici fatti dalla generazione della guerra per garantire “le libertà di oggi”, come sottolineato fra gli altri da Starmer non senza qualche riferimento anche alla rivendicazione del sostegno del Regno in questi anni a Kiev sullo sfondo dell’attuale conflitto europeo fra Russia e Ucraina.

Nel pomeriggio, a conclusione di una commemorazione (densa di eventi collaterali sparsi per il Regno) iniziata lunedì con la parata militare del 5 maggio e il saluto dei reali ai sudditi dal balcone di Buckingham Palace, è previsto che le campane delle chiese dell’isola suonino a distesa alle 18,30 locali. Prima di un concerto celebrativo finale nello scenario di Horse Guardes Parade, cortile di St James Palace. In serata, secondo consuetudine, i pub resteranno poi aperti per un’ora in più rispetto agli orari abituali.