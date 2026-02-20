GB ha precluso sue basi agli Usa in caso di attacco all’Iran

Il governo britannico di Keir Starmer ha fatto sapere riservatamente al grande alleato americano che non intende autorizzare l'uso delle sue basi da parte dell'aviazione di Washington in caso di attacco militare imminente all'Iran.

(Keystone-ATS) Lo riferisce la Bbc citando fonti non ufficiali le quali accreditano un’indiscrezione che circola da diverse ore.

Stando all’emittente pubblica del Regno, il veto comprende la base di Diego Garcia, condivisa storicamente da Londra con gli Usa nell’oceano Indiano: isola che fa parte dell’arcipelago delle Chagos rispetto alla quale il governo Starmer ha formalizzato di recente un contestato accordo di restituzione a Mauritius. Intesa che il presidente Donald Trump ha ripetutamente criticato nelle ultime settimane e che è tornato a denunciare l’altro ieri, verosimilmente proprio in seguito al no del Regno Unito sull’utilizzo delle basi nell’eventualità di una nuova azione di guerra contro Teheran.

Alcuni commentatori britannici evocano intanto una crescente contrarietà diffusa nella comunità internazionale all’ipotesi di un attacco all’Iran in questa fase, incluso da parte di rivali regionali di Teheran nel mondo musulmano come l’Arabia Saudita; sottolineando come a spingere in questa direzione – anche di fronte ad alcune esitazioni attribuite alla stessa amministrazione americana – sia solo (o quasi solo) il governo d’Israele.