Gb e India firmano ‘storico’ accordo di libero scambio

Keystone-SDA

Il premier britannico Keir Starmer e il suo omologo indiano Narendra Modi hanno definito "storico" l'accordo commerciale di libero scambio tra Londra e New Delhi firmato in una cerimonia ai Chequers, la residenza di campagna del primo ministro del Regno Unito.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’intesa, finalizzata nei mesi scorsi, punta ad aumentare gli scambi commerciali tra i due Paesi di 25,5 miliardi di sterline (27,45 miliardi di franchi) e ad eliminare restrizioni e tasse sull’export rispetto a una serie di prodotti. Starmer, nella conferenza stampa con Modi, ha sottolineato che si tratta del più importante accordo commerciale post-Brexit concluso dal Regno.

Modi, che si trova nel Regno per una breve visita durante la quale incontrerà anche re Carlo III, ha sottolineato che l’accordo permetterà di sviluppare “una partnership solida, affidabile e ambiziosa nei settori della tecnologia, della difesa, del clima, dell’istruzione e dei rapporti tra le persone”.

Inoltre il premier ha colto l’occasione per esprimere direttamente le sue condoglianze alle famiglie delle vittime britanniche nel disastro aereo del Boeing 787 di Air India, precipitato il 12 giugno scorso durante il decollo da Ahmedabad e mai arrivato a Londra, sottolineando il profondo legame tra i due Paesi alla luce della loro storia e della numerosa comunità anglo-indiana.

Il trattato commerciale, che avvicina ancora di più Londra e New Delhi, renderà più facile da un lato l’esportazione in India di prodotti made in Britain come whisky o automobili; dall’altro ridurrà la tassazione sull’import nell’isola di generi di abbigliamento, scarpe e altre merci indiane.

India e Gran Bretagna rappresentano rispettivamente la quinta e la sesta economia al mondo in termini di Pil, alle spalle di Germania e Giappone e subito davanti a Francia e Italia. L’interscambio fra il Regno e il colosso asiatico del subcontinente – Paese membro del Commonwealth e un tempo gioiello della corona del defunto Impero britannico – è stato pari a 41 miliardi di sterline nel 2024.