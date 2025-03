Gb: torna operativo aeroporto Heathrow

Keystone-SDA

È tornato operativo l'aeroporto di Heathrow a Londra, il quinto più trafficato al mondo, che era stato chiuso a causa di un grande incendio scoppiato giovedì sera. Lo si legge sul sito dello stesso scalo britannico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i primi voli a partire, anche uno della compagnia elvetica Swiss, diretto a Zurigo. Le operazioni procedono senza particolare intoppi: solo uno dei primi 20 decolli di oggi è stato cancellato, quello delle 6.35 per Istanbul con la Turkish Airlines.

“Se dovete partire oggi, vi consigliamo di contattare comunque la vostra compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di andare all’aeroporto. Ci scusiamo per l’interruzione e apprezziamo la vostra pazienza mentre le operazioni tornano alla normalità”, riporta ancora il sito web.

Centinaia di membri aggiuntivi del personale sono in servizio all’aeroporto per contribuire a smaltire il traffico dopo la chiusura di ieri, in seguito al rogo che ha provocato un blackout.

“Possiamo confermare che Heathrow è aperto e pienamente operativo. Le squadre in tutto l’aeroporto continuano a fare tutto il possibile per supportare i passeggeri colpiti dall’interruzione di ieri in una sottostazione elettrica”, recita un comunicato. “Abbiamo centinaia di colleghi in più a disposizione nei nostri terminal e abbiamo aggiunto voli al programma di oggi per facilitare il viaggio di 10’000 passeggeri aggiuntivi”.