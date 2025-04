Gb: Starmer azzera dazi import per aiutare aziende

Keystone-SDA

Il premier laburista britannico Keir Starmer ha deciso di sospendere i dazi all'importazione su decine di prodotti per sostenere le aziende del paese colpite dalla guerra commerciale del presidente statunitense Donald Trump: lo riporta il Telegraph.

(Keystone-ATS) I dazi su 89 prodotti, dalle batterie per auto elettriche ai succhi di frutta, saranno azzerati per due anni, in un importante intervento statale per alleviare la pressione sulle imprese, scrive il quotidiano.

Il Regno Unito è sfuggito al peggio dell’ira di Trump quando il presidente ha imposto dazi “reciproci” sulle importazioni da nazioni di tutto il mondo nel suo “Giorno della liberazione” ricorda il Telegraph. Ma il paese è stato comunque colpito da dazi del 10%. Inoltre, Trump ha imposto una tariffa separata del 25% sulle automobili, la principale fonte di esportazione della Gran Bretagna verso gli Stati Uniti nei primi nove mesi dell’anno scorso.