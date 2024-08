GB: Oasis annunciano tour di 14 spettacoli nel 2025

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Ora è ufficiale: il gruppo indie rock britannico Oasis, formatosi a Manchester (GB) nel 1991 e attivo fino al 2009, tornerà a riunirsi per una serie di spettacoli 15 anni dopo lo scioglimento.

In un attesissimo messaggio delle 8.00, ripreso dai media britannici, la band ha annunciato una serie di quattordici spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda la prossima estate.

“Le armi sono state ammutolite. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in Tv”, ha indicato il celebre gruppo.

È stato confermato che le date di Cardiff, Manchester, Londra ed Edimburgo, in Gran Bretagna, e Dublino, in Irlanda, saranno gli “unici concerti degli Oasis in Europa il prossimo anno”.