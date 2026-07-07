GB: Nigel Farage annuncia le sue dimissioni da deputato

Keystone-SDA

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Nigel Farage ha annunciato oggi a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di ripresentarsi per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente.

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(Keystone-ATS) L’ex propugnatore della Brexit e leader di Reform Uk, partito della destra anti-immigrazione, ha ribadito di non aver fatto “nulla di sbagliato” in risposta a una serie di presunti scandali relativi a donazioni milionarie ricevute in passate e a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento.

Farage ha poi accusato il governo laburista di perseguitarlo politicamente e i media di mettere a rischio la sicurezza sua e della sua famiglia.