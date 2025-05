Gb: Liverpool, arrestato accusato di tentato omicidio e droga

Keystone-SDA

E' sospettato dei reati di tentativo di omicidio plurimo, uso di droga e guida pericolosa in stato di alterazione il 53enne arrestato ieri per aver investito a bordo di un'auto a Liverpool una cinquantina di persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli individui travolti erano reduci dalla celebrazione di massa della parata della vittoria per il trionfo in Premier League dei Reds.

Lo ha riferito la polizia locale in una conferenza stampa di aggiornamento sugli ultimi sviluppi investigativi.

Intanto, sono 11 le persone che rimangono ricoverate in ospedale in condizioni stabili dopo il fatto di sangue di ieri a Liverpool che ha macchiato la parata della vittoria dei Reds, freschi trionfatori della Premier League. E’ quanto ha affermato Jenny Sims, la vice comandante della Merseyside Police, nel corso di una conferenza stampa, in cui ha aggiunto che i feriti “si stanno riprendendo bene”. Più di 50 persone erano state soccorse e inizialmente 27 di loro erano state ricoverate in ospedale, quattro delle quali (fra cui un bambino) in condizioni gravi.

Fra i dettagli relativi all’indagine sul 53enne arrestato per aver investito decine di tifosi a bordo di un’auto, con l’accusa di tentato omicidio plurimo, uso di droga e guida pericolosa, è emerso che l’uomo si era infilato in una strada chiusa al traffico tallonando da vicino un’ambulanza in servizio. Infine, la vice comandante ha ribadito l’appello a non avanzare congetture su ipotetici moventi e a non diffondere altri video amatoriali shock sui social, ma semmai a condividerli con la polizia per aiutare le indagini.