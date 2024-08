GB: governo Labour vuole tagliare spese per la difesa, media

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il governo laburista britannico del premier Keir Starmer intende tagliare per centinaia di milioni di sterline le spese destinate alla difesa.

È quanto si legge sul quotidiano filoconservatore con sede a Londra The Daily Telegraph, secondo cui la revisione della spesa pubblica annunciata dall’esecutivo entrato in carica poco più di un mese fa al posto dei conservatori di Rishi Sunak mira a una riduzione quest’anno del 20% per il budget della ricerca militare, necessario per modernizzare le forze armate britanniche.

Una mossa che è destinata a minacciare, stando sempre al giornale, una serie di progetti previsti dalla precedente amministrazione, come quello chiamato Minerva per l’invio di nuovi satelliti nello spazio per i servizi segreti.

Il mese scorso la cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves aveva annunciato la necessità di una revisione della spesa nei vari ministeri, per un totale di 5,5 miliardi di sterline (6,3 miliardi di franchi), dopo l’accusa ai conservatori di aver lasciato un “buco” da 22 miliardi nelle casse dello Stato.

Tha Daily Telegraph sottolinea anche come resti non chiaro il futuro del progetto avviato dal Regno Unito insieme a Italia e Giappone per la realizzazione del sistema di difesa aerea di sesta generazione denominato Global Combat Air Programme (Gcap, programma aereo di combattimento globale), destinato a partorire entro il 2035 il nuovo caccia multiruolo Tempest.

L’articolo arriva dopo che nelle scorse settimane il quotidiano economico finanziario britannico Financial Times aveva rivelato una iniziativa del ministero della difesa per analizzare una serie di possibili tagli da apportare al budget.

Il tutto appare in contraddizione con la promessa fatta da Starmer di mantenere l’impegno dei conservatori di alzare le spese militari al 2,5% del prodotto interno lordo, senza però una indicazione chiara rispetto ai tempi dell’aumento.