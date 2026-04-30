Gb: bomba della II Guerra Mondiale, paura ed edifici evacuati

Keystone-SDA

Oltre mille abitazioni e diverse migliaia di persone sono state evacuate in queste ore a Plymouth, nella contea del Devon (sud dell'Inghilterra), in seguito a un'ordinanza delle autorità per il sospetto ritrovamento di un residuato bellico.

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(Keystone-ATS) Si tratterebbe di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nel perimetro di un edificio residenziale. La segnalazione è stata fatta ieri alla Devon and Cornwall Police, che ha provveduto a predisporre un cordone, con evacuazione totale di residenti e passanti in un raggio di 400 metri.

Oggi sono entrati in azione artificieri militari e specialisti della Royal Navy, incaricati di risolvere l’emergenza “in sicurezza”, come riporta la Bbc.