La televisione svizzera per l’Italia

GB: autobus investe pedoni nel centro di Londra, 17 feriti

Keystone-SDA

Diciassette persone sono rimaste ferite dopo che questa mattina un autobus rosso a due piani ha investito dei pedoni salendo su un marciapiede di Victoria Street, vicino alla stazione londinese di Victoria, nella zona centrale della capitale britannica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i contusi ci sono l’autista, i passeggeri che viaggiavano a bordo e alcuni pedoni. Nessuno dei feriti è in pericolo di morte, ha affermato Scotland Yard. “Due persone sono state medicate sul posto, mentre 15 sono state trasportate in ospedale, incluso l’autista”, ha aggiunto la polizia di Londra.

Dalle immagini diffuse sui media si vede l’ampio parabrezza dell’autobus sfondato per l’impatto avvenuto nell’incidente. “L’autobus proveniva da Westminster e c’erano circa 15 o 16 persone a bordo. La gente urlava, è stato terribile”, ha dichiarato una testimone, Emit Suker. La strada è stata chiusa e tutti i veicoli sono stati deviati dalla zona.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR