GB: aeroporto di Londra Heathrow chiuso per un incendio

Keystone-SDA

L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un incendio e di una conseguente interruzione di corrente. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati.

(Keystone-ATS) “Heathrow sta subendo un’importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, le 0.59 di domani in Svizzera, ha affermato la Heathrow Airport Holdings aggiungendo che “i passeggeri non devono recarsi all’aeroporto in nessun caso finché non riaprirà”. L’incendio, circoscritto, avrebbe interessato una sottostazione elettrica, provocando un’interruzione di corrente.

Secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24 sono almeno 1’351 i voli cancellati. Classificato tra i primi cinque aeroporti del mondo e il più trafficato d’Europa, Heathrow serve 80 paesi e gestisce circa 230’000 passeggeri al giorno.

Al momento in cui è stata dichiarata la chiusura, in volo c’erano 120 aerei di linea diretti al principale aeroporto londinese, e sette voli dell’americana United Airlines sono dovuti tornare agli scali di partenza o atterrare in altri aeroporti, ha fatto sapere un portavoce di Heathrow.

La compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l’incendio “avrà chiaramente un impatto significativo sulle nostre operazioni e i nostri clienti e stiamo lavorando più in fretta possibile per aggiornarli sulle opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e oltre”.

Swiss cancella voli

Swiss ha annunciato in una nota la cancellazione dei voli da Ginevra e Zurigo a destinazione di Heathrow. Le soppressioni riguardano i collegamenti odierni, ossia dieci voli da Ginevra con 944 passeggeri e 14 voli da Zurigo con 1969 passeggeri.

“Come misura precauzionale, tutti i voli dalla Svizzera a e da Londra Heathrow sono stati chiusi alle vendite per sabato 22 marzo”, ha aggiunto la filiale di Lufthansa.

L’operatore dell’aeroporto londinese, Heathrow Airport Holdings, ha infatti dichiarato di aspettarsi ancora “gravi disagi (al traffico) nei prossimi giorni”.

Da parte sua, l’aeroporto londinese di Gatwick ha dichiarato di aver iniziato ad accettare i voli dirottati. “Siamo a conoscenza della situazione odierna all’aeroporto di Heathrow e stiamo supportando come richiesto. I voli da Londra Gatwick operano regolarmente oggi”, ha dichiarato l’autorità del secondo aeroporto londinese su X.

Quanto all’incendio, che non è stato ancora completamente domato, sono al lavoro 70 pompieri con 10 autopompe. “I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e non si sa quando la corrente potrà essere ripristinata”, ha affermato un portavoce di Heathrow, aggiungendo che il personale sta “lavorando con il maggiore impegno possibile per risolvere la situazione”.

Disagi anche al di fuori dello scalo: 150 residenti sono stati evacuati da abitazioni vicine alla succursale elettrica di Hayes, nel comune di Hillingdon, nella cintura londinese. Oltre 16’000 abitazioni sono rimaste senza elettricità. Ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una “notevole quantità di fumo”. Ancora non determinate le cause del rogo.