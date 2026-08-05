GB: accoltellamenti a Londra, 4 feriti, arrestata donna

Keystone-SDA

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Quattro uomini sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento plurimo, apparentemente compiuto con un paio di forbici, oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden.

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(Keystone-ATS) Il presunto autore dell’attacco è una donna di 47 anni, arrestata nell’immediatezza dei fatti con le accuse di aggressione e possesso di un’arma offensiva, indica Scotland Yard, la polizia metropolitana della capitale britannica.

I feriti, tutti di sesso maschile, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto, secondo il canale televisivo britannico Sky News. Stando a informazioni delle forze dell’ordine, sempre raccolte dall’emittente, l’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30 ora locale (le 13.30 in Svizzera).

La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro l’attacco, riportano fonti ufficiose della stazione di Camden di Scotland Yard citate da Sky News, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici.

I feriti intanto sono stati ricoverati in ospedale mentre la strada teatro dell’attacco, Endell Street, resta cordonata.