GB: a Londra al via vertice su lotta all’immigrazione illegale

Keystone-SDA

Si è aperto a Londra il vertice sulla lotta all'immigrazione illegale organizzato dal premier laburista britannico Keir Starmer per contrastare il "vile" traffico di profughi.

(Keystone-ATS) Alla conferenza di due giorni prendono parte i rappresentanti di oltre 40 paesi, con l’obiettivo di sviluppare una cooperazione a livello internazionale contro le gang che organizzano il traffico di essere umani.

Il governo di Starmer in merito ha annunciato nuovi fondi per 33 milioni di sterline (37,7 milioni di franchi al cambio attuale) volti a smantellare le reti di trafficanti e accelerare l’attività della giustizia nel Regno Unito. “Questo vile commercio sfrutta le crepe tra le nostre istituzioni, mette le nazioni l’una contro l’altra e trae profitto dalla nostra incapacità a livello politico di unirci”, ha detto il primo ministro nel suo intervento di apertura. È ora di smantellare le bande di trafficanti di esseri umani “una volta per tutte” e lo “possiamo fare solo se lavoriamo insieme”.