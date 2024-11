GB: 92enne incriminato per l’omicidio di una donna nel 1967

Un 92enne, Ryland Headley, è stato incriminato in Inghilterra con l'accusa di aver stuprato e ucciso una donna a Bristol nel lontano 1967.

(Keystone-ATS) La polizia di Avon e Somerset aveva prima proceduto all’arresto dell’anziano residente a Ipswich, in quello che viene definito come un “cold case” da record per la distanza temporale dal fatto di sangue avvenuto quasi 60 anni fa.

La vittima, la 75enne Louisa Dunne, venne trovata morta nella sua abitazione da un vicino di casa dopo che era stata violentata e strangolata. Il caso rimasto per decenni insoluto era stato riaperto solo l’anno scorso con un nuovo esame forense delle prove a disposizione della polizia.

“Questo sviluppo segna un momento estremamente significativo nell’indagine – ha detto l’ispettore Dave Marchant – ora che è in corso un procedimento penale è importante sottolineare che l’imputato ha diritto a un giusto processo”.

Nel corso degli anni, le forze dell’ordine avevano lanciato una serie di appelli per cercare di catturare l’assassino di Dunne. La vittima si era vista per l’ultima volta prima di essere uccisa con una sua amica, Alice Clarke, che a suo tempo aveva detto in un’intervista al “Bristol Evening Post”: “Louisa prima di andarsene mi disse, come faceva sempre: ‘Buonanotte, Dio ti protegga, non so quando ti rivedrò'”.