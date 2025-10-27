GB/Turchia: Starmer ed Erdogan siglano accordo su Eurofighter

Keystone-SDA

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno siglato nella capitale turca Ankara un accordo sull'acquisto da parte della Turchia di 20 aerei da combattimento Eurofighter.

(Keystone-ATS) La transazione vale otto miliardi di sterline (8,5 miliardi di franchi al cambio attuale).

La Turchia sta modernizzando la propria aeronautica e vuole puntare su velivoli militari di fabbricazione europea, prodotti all’interno del consorzio formato di Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna.

“Riguardo all’acquisizione di caccia Eurofighter Typhoon abbiamo firmato gli accordi necessari”, ha detto Erdogan durante una conferenza congiunta con il premier britannico ad Ankara, trasmessa dalla televisione controllata dal governo TRT.