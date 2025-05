Gb, truppe Kiev lunedì si uniranno a parata militare a Londra

Truppe ucraine si uniranno a quelle britanniche a Londra, lunedì prossimo, in occasione della parata militare che segnerà l'80mo anniversario della vittoria in Europa delle truppe alleate nella Seconda Guerra Mondiale, l'8 maggio del 1945.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il Ministero della Difesa britannico, citato dai media, inclusi alcuni media ucraini.

La processione per il Ve Day (Victory in Europe), che coinvolgerà circa mille militari fra Royal Navy, Royal Marines, British Army, and Royal Air Force, includerà dunque anche soldati ucraini fra quelli che al momento si stanno addestrando nel Regno Unito per il programma Operation Interflex, condiviso da 12 Paesi, scrivono l’Independent e Sky News Uk. Secondo il ministero della Difesa (MoD), si tratta di un gesto simbolico di sostegno alla resistenza ucraina all’invasione russa.