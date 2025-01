Gaza risorgerà di nuovo dopo distruzione israeliana, Hamas

Keystone-SDA

Il movimento islamista Hamas ha affermato che Gaza e il suo popolo "risorgeranno di nuovo" e ricostruiranno il territorio martoriato da oltre 15 mesi di bombardamenti israeliani.

(Keystone-ATS) “Gaza, con il suo grande popolo e la sua resilienza, risorgerà per ricostruire ciò che l’occupazione ha distrutto e continuerà sulla strada della fermezza finché l’occupazione non sarà sconfitta”, ha affermato Hamas in una dichiarazione rilasciata il secondo giorno di cessate il fuoco con Israele.