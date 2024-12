Gaza-Israele: Sullivan, “Penso che Netanyahu sia pronto ad accordo”

Keystone-SDA

"Ho avuto la sensazione che il primo ministro (israeliano Benyamin Netanyahu) sia pronto a fare un accordo".

(Keystone-ATS) Lo ha detto in conferenza stampa a Tel Aviv il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa Jake Sullivan, dopo aver incontrato il premier dello stato ebraico per affrontare la questione di un’intesa con il movimento islamista Hamas per un cessate il fuoco a Gaza con il rilascio degli ostaggi israeliani ivi detenuti.

“Ogni giorno porta con sé un altro rischio e quindi c’è l’urgenza di arrivare all’accordo. Abbiamo visto tragiche morti di rapiti. Penso che Netanyahu voglia un accordo, e lo scopo della mia prossima visita a Doha (Qatar) è di creare una situazione in cui verrà chiuso questo mese. Non sarei qui se pensassi che arrivi al 20 gennaio. Utilizzeremo ogni giorno per concludere una trattativa il più velocemente possibile”, ha detto Sullivan aggiungendo che “gli Stati Uniti ritengono che tre americani rapiti siano vivi e quattro deceduti”.