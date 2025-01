Gaza: Trump lancia un piano per “ripulire” la Striscia

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un piano per "ripulire" la Striscia di Gaza e ha affermato di volere che Egitto e Giordania accolgano i palestinesi nel tentativo di affermare la pace in Medio Oriente.

(Keystone-ATS) “Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliremo tutto”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, definendo Gaza un “cantiere di demolizione” e affermando che la mossa potrebbe essere “temporanea o a lungo termine”.

Il ministro israeliano delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, di estrema destra, ha dichiarato che si tratta di “un’idea eccellente”: “dopo 76 anni durante i quali la maggior parte della popolazione di Gaza è stata tenuta forzatamente in condizioni difficili per preservare l’aspirazione di distruggere lo Stato di Israele, l’idea di aiutarli a trovare altri posti in cui iniziare una vita nuova e migliore è un’idea eccellente”, ha affermato Smotrich in una dichiarazione, secondo quanto riferisce il “Times of Israel”.