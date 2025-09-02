La televisione svizzera per l’Italia

Gaza: Trump, proseguire la guerra danneggia Israele

Keystone-SDA

Per Donald Trump continuare la guerra di Gaza danneggia Israele. "Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni e questo li sta danneggiando", ha detto il presidente americano in un'intervista al "Daily Caller".

(Keystone-ATS) “Quindici o venti anni fa Israele aveva la lobby più forte al Congresso, ma ora non è più così”, ha ancora evidenziato Trump nell’intervista. “C’è stato un tempo in cui (…) se volevi fare il politico, non potevi parlare male di Israele”, ha detto il presidente americano. “Israele aveva la lobby più forte che abbia mai visto (…) Avevano il controllo totale sul Congresso.”

Trump ha comunque espresso il suo sostegno al piano israeliano per conquistare Gaza City, affermando che deve “finire l’opera” contro Hamas e sostenendo che il gruppo terroristico rilascerà gli ostaggi rimasti solo dopo la sua distruzione.

