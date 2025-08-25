La televisione svizzera per l’Italia

Gaza: raid Idf su ospedale Nasser, 19 morti inclusi 4 giornalisti

Keystone-SDA

Almeno 19 persone, inclusi quattro giornalisti, sono stati uccisi oggi nell'attacco dell'Esercito israeliano (Idf) con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo di Gaza controllato da Hamas ha reso noto che tra i quattro giornalisti uccisi oggi ci sono un fotografo dell’agenzia di stampa Reuters e un reporter dell’emittente statunitense NBC.

Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera. Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l’Independent Arabic e l’Associated Press.

In totale, almeno 28 palestinesi, inclusi i quattro giornalisti, sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’Idf nella Striscia di Gaza, riportano i media.

Il bilancio include le 19 persone uccise nell’attacco al complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis. In precedenza, l’agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell’Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR