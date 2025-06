Gaza: monito USA contro conferenza ONU su Palestina-Israele

L'amministrazione Trump sta scoraggiando i governi di tutto il mondo dal partecipare alla conferenza ONU della prossima settimana sulla possibile soluzione dei due Stati tra Israele e i palestinesi: lo riporta la Reuters.

(Keystone-ATS) Secondo quanto scrive l’agenzia sul proprio sito dopo aver visionato un cablogramma statunitense, i paesi che intraprenderanno “azioni anti-israeliane” dopo la conferenza, si avvisa, saranno considerati in contrasto con gli interessi di politica estera degli Stati Uniti e potrebbero subire conseguenze diplomatiche da parte di Washington. L’iniziativa si scontra apertamente con la diplomazia di due stretti alleati, Francia e Arabia Saudita.

Parigi e Riad co-ospitano l’incontro della prossima settimana a New York, il cui obiettivo è definire i parametri per una roadmap verso uno Stato palestinese, garantendo al contempo la sicurezza di Israele.

“Esortiamo i governi a non partecipare alla conferenza, che consideriamo controproducente per gli sforzi in corso e salvavita per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi”, si legge nel cablogramma.

Il presidente Emmanuel Macron ha suggerito che la Francia potrebbe riconoscere uno Stato palestinese nei territori occupati da Israele durante la conferenza. I funzionari francesi affermano di essersi impegnati a evitare uno scontro con gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele.

“Gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi iniziativa che riconosca unilateralmente un ipotetico Stato palestinese, il che aggiunge significativi ostacoli legali e politici all’eventuale risoluzione del conflitto e potrebbe esercitare pressioni su Israele durante una guerra, sostenendo così i suoi nemici”, si legge nel cablogramma.