Gaza: media, tank Israele avanzano a 3 km da centro Gaza City

Media nella Striscia riferiscono della presenza dei carri armati israeliani lungo la strada Shifa nel quartiere Rimal di Gaza City, a circa 3 chilometri dal centro. Lo riferisce Ynet.

(Keystone-ATS) Stamani aerei israeliani hanno lanciato volantini che intimano l’evacuazione dal centro di Gaza City, riferiscono media arabi citati dal sito israeliano Ynet, nell’ambito dell’offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.

L’esercito (IDF), citato dal “Times of Israel”, stima che sono ormai circa 640’000 i palestinesi che hanno lasciato Gaza City finora, dirigendosi verso il sud della Striscia. Si ritiene che circa un milione di palestinesi risiedessero nella maggiore città dell’enclave prima che l’IDF lanciasse la nuova massiccia offensiva contro Hamas.

Intanto sono almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. Lo riferisce l’emittente libanese al-Mayadeen. Secondo quanto riportato, l’artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime.

