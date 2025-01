Gaza: Israele accusa Hamas di violazioni dell’accordo, stop ritorni

Israele afferma che Hamas ha commesso due violazioni dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, pertanto non approverà il ritorno degli abitanti nel nord della Striscia. Lo scrive "Times of Israel".

(Keystone-ATS) L’ufficio del premier Benyamin Netanyahu sottolinea che “Arbel Yehud non è stata ancora rilasciata e l’elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato”. Di conseguenza “è stato deciso che il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale della Striscia non sarà approvato”.

Un alto funzionario del governo israeliano, citato da “Haaretz”, ha dichiarato che “Israele non permetterà il passaggio degli sfollati di Gaza verso la Striscia fino a quando non saranno raggiunte intese sul rilascio dell’ostaggio civile Arbel Yehoud”.

“Il primo ministro Netanyahu resta fermo sulla decisione di non consentire il passaggio dei cittadini di Gaza verso nord attraverso il corridoio Netzarim, finché non sarà risolta la questione del ritorno di Arbel Yehud”, ha affermato l’alto funzionario.

Migliaia di palestinesi sono radunati sulla strada costiera nel centro della Striscia in attesa di tornare nel nord, come mostrano i video sulle reti sociali e sui media palestinesi.

L’accordo siglato a Doha tra Hamas e Israele prevede il ritiro delle Forze di difesa israeliane (IDF) da una parte del Corridoio Netzarim, ma il mancato rilascio, ieri, di Yehud ha bloccato la possibilità per gli sfollati di dirigersi verso nord. L’intesa prevede che per prime vengano liberate donne civili, ma ieri sono state rilasciate quattro soldatesse.

Con una dichiarazione ufficiale Hamas afferma oggi di aver informato i mediatori che la donna è viva e di aver “fornito tutte le garanzie necessarie per il suo rilascio”.