Gaza: Israele, recuperato corpo ostaggio thailandese Nattapong

Keystone-SDA

Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo dell'ostaggio thailandese Pinta Nattapong in un'operazione speciale delle Forze armate e dello Shin Bet nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, riporta il "Times of Israel".

1 minuto

(Keystone-ATS) Nattapong era stato rapito dai terroristi guidati da Hamas nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023. Secondo la dichiarazione, Nattapong è stato assassinato mentre era prigioniero delle Brigate Mujahideen, un gruppo terroristico relativamente piccolo nella Striscia, responsabile anche del rapimento e dell’omicidio di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir, che pure vivevano a Nir Oz.

Il ritrovamento del corpo dell’ostaggio tailandese è stato possibile grazie alle informazioni ottenute durante un interrogatorio dello Shin Bet a un palestinese detenuto a Gaza.

Sempre secondo quanto riportato dal “Times of Israel”, Nattapong era tra gli ostaggi per i quali Israele nutriva gravi preoccupazioni, sebbene fino ad ora non lo avesse dichiarato ufficialmente morto.

Stando all’esercito le Brigate Mujahideen avrebbero anche il corpo di un altro cittadino straniero.