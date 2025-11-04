Gaza: IDF, corpo ostaggio consegnato al CICR

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha dichiarato che il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha ricevuto i resti di un ostaggio di Gaza nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco in corso con Hamas.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, la bara di un ostaggio deceduto è stata trasferita sotto la sua custodia ed è in viaggio verso le truppe dell’IDF nella Striscia di Gaza”, ha affermato l’esercito in una dichiarazione.

Più tardi il “Times of Israel” ha riferito che le truppe dell’esercito israeliano nella Striscia hanno ricevuto dal CICR una bara con il corpo di un ostaggio deceduto che era stata ritirata dal CICR da Hamas nella città di Gaza.

Secondo il giornale israeliano, l’IDF ispezionerà la bara prima di avvolgerla nella bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi trasportati all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione.

Hamas aveva annunciato nel pomeriggio che stasera avrebbe restituito il corpo di un altro ostaggio israeliano. In precedenza il gruppo islamista palestinese aveva reso noto di aver individuato il corpo di un ostaggio israeliano durante le ricerche nel quartiere di Shejaiya, nella zona orientale di Gaza City.